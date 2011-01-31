Завтра в Украине сохранится морозная погода

Завтра, 1 февраля, в Украине сохранится морозная погода, без существенных осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На дорогах гололедица. В западных областях ночью и утром местами туманы. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет составлять 8-13° мороза, на Левобережье местами 15-20°, днем 0-5° мороза, в восточных областях до 10° мороза, на Прикарпатье местами 0-4° тепла; на Южном побережье Крыма ночью 0-5° мороза, днем 1-5° тепла.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 8-13°, днем 0-5° мороза; в Киеве ночью 8-10°, днем 1-3° мороза.