В Черниговской области усиливают мероприятия по профилактике африканской чумы свиней.

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации облгосадминистрации, очередное заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при ОГА было посвящено именно этому вопросу.

По словам начальника Главного управления ветеринарной медицины области Виктора КУЛЬБАКО, хотя эпизоотическая ситуация по африканской чуме среди свиней в Российской Федерации осложнилась, на Черниговщине сейчас она является стабильной и контролируемой.

"Ситуация, сложившаяся в России, создает постоянную угрозу для свиноводства Украины. Поэтому сегодня все наши усилия направлены на предотвращение занесения возбудителя африканской чумы свиней в Украину, а также на своевременную и быструю ликвидацию болезни в случае ее возникновения", - сказал он.

В области созданы группы оперативного реагирования в случае возникновения подозрения на африканскую чуму свиней. Инспекторы ветеринарной медицины районов и городов Черниговщины взяли на учет все хозяйства, содержащие свиней. Также на местах проведены учеба и семинары-совещания с представителями заинтересованных служб, руководителями предприятий, специализирующихся на выращивании свиней. Кроме того, речь идет об усилении контроля за выполнением правил содержания домашних животных гражданами, усиление борьбы с незаконной торговлей мясом свинины на стихийных рынках области.

Всего в Черниговской области насчитывается свыше 190 хозяйств разной формы собственности, выращивающих свиней.

На протяжении прошлого года африканская чума свиней регистрировалась не только в Африке, Азербайджане, Армении, но и в Ставропольском крае Российской Федерации, Ростовской области (на расстоянии 95 км от государственной границы Украины), а также в Южном округе РФ и в Ленинградской области.

Хотя вирус африканской чумы свиней не несет опасности для человека, вызванные им экономические и продовольственные убытки являются колоссальными. При возникновении болезни все поголовье свиней уничтожается.