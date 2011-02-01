ВР приняла в первом чтении изменения к закону о семенах и посадочном материале

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины ”О внесении изменений в Закон Украины “О семенах и посадочном материале”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 329 из 426 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предлагается привести положения Закона „О семенах и посадочном материале” в соответствие с Законом „О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности” и адаптировать его к требованиям Всемирной торговой организации и ЕС.

Проектом предусмотрено определение правовых, организационных и финансовых основ функционирования рынка семян; усиление требований к выращиванию, подготовке, тарированию и торговле семенами и посадочным материалом; упорядочение структуры и функций органов государственного контроля в сфере семеноводства и выращивания рассады; закрепление прав и обязанностей юридических и физических лиц в сфере оборота семян и посадочного материала; усиление ответственности государственных органов по контролю и надзору за распространением семян и посадочного материала.