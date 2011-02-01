«Агромарс» вводит в эксплуатацию 4 птицефермы в Киевской области

ООО «Комплекс «Агромарс», один из крупнейших производителей курятины (ТМ «Гаврилівські курчата») вводит в эксплуатацию 4 птицефермы в Киевской области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«В настоящий момент вводятся в эксплуатацию 4 новые птицефермы по 650 тыс. голов одноразовой посадки каждая», – сообщили в компании.

Кроме того, ведется строительство еще 6 птицеферм. Предприятия расположены в Вышгородском районе Киевской области. Объем инвестиций в данные проекты компания не называет.

Также сообщается, что в феврале 2011 года на птицефабрике будет запущена первая линия нового цеха по убою и переработке мяса птицы мощностью 10 тыс. голов в час. Цех оснащен современным оборудованием по приемке птицы, убою, потрошению, охлаждению, разделке, фасовке и упаковке.

Справка УНИАН. ООО «Комплекс «Агромарс», один из крупнейших производителей мяса птицы, основан в 1998 году.

Комплекс «Агромарс» является вертикально интегрированной холдинговой компанией, деятельность которой охватывает все этапы производства: от выращивания зерновых культур, изготовления комбикормов, выращивания племенной и бройлерной птицы до переработки мяса и его реализации через собственную франчайзинговую сеть «Гаврилівські курчата».

Главное производство находится в с. Гавриловка, Вышгородского района Киевской области.

Структура ООО «Комплекс «Агромарс» включает Броварской филиал, Кагарлыкский филиал, филиал «Бориспольский экспериментальный комбикормовый завод», филиал «Киевский комбикормовый завод», филиал «Кагарлыкский элеватор», ООО «Курганский бройлер».