Нормативная денежная оценка земли вырастет вдвое

Государственное агентство земельных ресурсов Украины до конца текущего года намерено ввести в действие увеличенную в два раза нормативную денежную оценку земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель главы Госземагентства Николай КАЛЮЖНЫЙ.

«Процесс увеличения нормативной денежной оценки земли уже начался. Она будет где-то в два раза больше, чем на сегодня… До конца этого года эта задача будет выполнена», - сказал он.

Н.КАЛЮЖНЫЙ отметил, что агентство заключило договор с Академией аграрных наук, которая разработала новую методику проведения нормативной денежной оценки земель.

Он добавил, что в рамках разработки новой нормативной денежной оценки земель планируется провести исследования в нескольких регионах Украины.

По данным Госземагентства, на сегодняшний день нормативная денежная оценка земли сельскохозяйственного назначения составляет 10-12 тыс. грн. за гектар.