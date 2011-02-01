«Мироновский хлебопродукт» увеличил производство подсолнечного масла на 39%

ОАО «Мироновский хлебопродукт» (МХП), одна из крупнейших агропроизводственных компаний Украины, в 2010 году увеличило производство подсолнечного масла на 39% против показателя 2009 года – до 195,8 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«Благодаря тому, что Катеринопольский маслопрессовый завод, входящий в состав МХП, в течение всего года работал на полную мощность, в 2010 году было произведено 195,8 тыс. тонн подсолнечного масла, что свидетельствует о производственном росте в 39% по сравнению с аналогичным показателем за 2009 год, когда было произведено 140,4 тыс. тонн подсолнечного масла», - говорится в сообщении.

Все подсолнечное масло, произведенное на предприятиях МХП, было продано иностранным покупателям по цене, составляющей в среднем 919 долл. за тонну, что на 27% выше средней цены за 2009 год (721 долл.) и отражает мировые ценовые тенденции.

Отмечается, что в четвертом квартале 2010 года 46,2 тыс. тонн масла было произведено и экспортировано по средней цене 1,173 долл. за тонну (4-й квартал 2009 г. - 770 долл.). Рост объемов производства и цены привели к увеличению доходов в иностранной валюте от экспортных продаж подсолнечного масла, в результате доход в 2010 году составил 180 млн. долл. (против 100 млн. долл. в 2009 году).

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» является одной из крупнейших агропроизводственных компаний.

Основные направления деятельности группы – птицеводство и смежные производства (производство охлажденной курятины, готовых замороженных продуктов, подсолнечного масла); растениеводство (выращивание кукурузы, подсолнечника, пшеницы и рапса); другая сельскохозяйственная деятельность (производство свежей говядины премиум-класса, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, фруктов). В настоящее время в состав компании входит более 20 предприятий.

На конец 2010 года производственные мощности МХП составляют порядка 360 тыс. тонн куриного мяса в год. К концу 2010 года земельный банк компании достиг 280 тыс. га.

Продукция «Мироновского хлебопродукта» реализуется под ТМ «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра».

С 15 мая 2008 года компания «Мироновский хлебопродукт» вышла на Лондонскую фондовую биржу под именем “MHPC”. Около 65% акций МХП принадлежат Юрию КОСЮКУ, остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.