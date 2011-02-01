Госземагентство: продажу сельхозземель планируется разрешить с 1 января 2013 года

Продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине планируется разрешить с 1 января 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель главы Государственного агентства земельных ресурсов Николай КАЛЮЖНЫЙ.

«Продажа земель сельскохозяйственного назначения, по нашим оценкам, будет с 1 января 2013 года», - сказал он.

Н.КАЛЮЖНЫЙ пояснил, что годовая отсрочка снятия моратория на продажу сельхозземель вызвана необходимостью принятия законов «О рынке земель» и «О государственном земельном кадастре», нормативных актов на их исполнение, а также с необходимостью завершить процесс инвентаризации земель.

Кроме двух основных законопроектов, являющихся главным условием для начала оборота рынка сельхозземель, Госземагентство планирует разработать законопроект о зонировании земель сельскохозяйственного назначения и о консолидации земель сельскохозяйственного назначения.

«За полтора года, думаю, мы справимся. Мы внесем соответствующие законопроекты, а также постановления Кабинета министров и будем готовы для того, чтобы ввести рынок земель сельскохозяйственного назначения», - пояснил Н.КАЛЮЖНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения предусматривается с принятием законов «О государственном земельном кадастре» и «О рынке земель».

«Переходные положения» Земельного кодекса Украины предусматривают продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2012 года.