Проблемы сахарного рынка связаны с неэффективностью госрегулирования – УКАБ

Возникающие практически каждый год проблемы на рынке сахара в Украине связаны в первую очередь с низкой эффективностью государственного регулирования данного рынка.

Об этом заявили в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), комментируя зарегистрированный в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и реализации сахара" (относительно создания регулируемого рынка сахара), регистр. № 7191.

В целом приветствуя принятие данного законопроекта, УКАБ констатирует, что отдельные его нормы не согласуются с реалиями функционирования рынка сахара в Украине и могут обусловить продолжение негативных тенденций в свеклосахарной отрасли Украины.

В частности, речь идет о сохранении в законопроекте норм о квотировании производства сахара для потребностей внутреннего рынка. Комментируя этот факт, генеральный директор УКАБ Владимир ЛАПА отметил, что квотирование сдерживает производство, когда необходимо насытить рынок, и тем самым способствует установлению завышенных цен для потребителей. Однако оно не способно предотвратить поступление внеквотного сахара на рынок в период перепроизводства (в условиях значительной доли давальческого сахара на рынке), что поддерживает кризисную ситуацию в отрасли.

В свою очередь, президент УКАБ Алекс ЛИССИТСА отметил, что экономические рычаги влияния намного эффективнее административного регулирования, уменьшение которого является одним из основных пунктов в программе экономических реформ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. «Если правильно задействовать дотации на гектар посевов и интервенционные закупки Аграрного фонда, государство сможет эффективно программировать развитие событий в отрасли, - подчеркнул А.ЛИССИТСА. - Мы убеждены, что процесс дерегулирования экономики и уменьшение административных барьеров необходимо распространить и на сахарную отрасль Украины».

УКАБ направила соответствующие предложения в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений и надеется, что они будут учтены.