Сельхозземли смогут приобретать только физлица Украины

Земли сельскохозяйственного назначения смогут приобретать только физические лица Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель главы Государственного агентства земельных ресурсов Николай КАЛЮЖНЫЙ.

По его словам, это предусмотрено разработанным ведомством законопроектом «О рынке земель».

В частности, в новой редакции законопроекта «О рынке земель» из перечня лиц, которые имеют право на приобретение земли сельскохозяйственного назначения, изъяты юридические лица Украины.

«Мы убрали «юридические лица», потому что учредителями юридического лица могут быть граждане Украины и иностранные граждане. Они могут это юридическое лицо приобрести или купить, передать корпоративные права иностранным гражданам», - сказал Н.КАЛЮЖНЫЙ.

Он пояснил, что хотя данное изменение будет «не очень хорошо для экономики», в ведомстве не видят другого способа препятствовать покупке сельхозземель иностранными гражданами.

Согласно законопроекту, право на приобретение сельхозземель имеют только граждане Украины и государство в лице специализированного учреждения или органов местного самоуправления.

Н.КАЛЮЖНЫЙ отметил, что законопроект «О рынке земель» будет представлен на рассмотрение парламента до середины февраля.

Он добавил, что для того чтобы закон начал действовать, необходимо принять два постановления Кабинета министров – о создании специализированного государственного учреждения и об ограничении предельных площадей земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые приобретаются физлицом.

По словам замглавы Госземагентства, предусматривается, что специализированное государственное учреждение, которое будет заниматься созданием фонда сельхозземель государственной собственности, может быть подчинено Кабмину или Министерству аграрной политики и продовольствия.

В частности, основной задачей учреждения будет выкуп земельных паев у собственников, которые их не используют, а также концентрация земель государственной собственности, оно также сможет продавать землю и сдавать ее в аренду.

Как сообщал УНИАН, закон «О рынке земель» планируется принять в Верховной Раде Украины в первом квартале 2011 года.