В Украине в 2010 году продано 9,5 тыс. га земли за 1,59 млрд. грн.

В Украине в 2010 году продано 4 976 земельных участков и прав аренды на них общей площадью 9539,74 га на общую сумму 1,59 млрд. грн.

Об этом говорится в пресс-релизе Государственного агентства земельных ресурсов Украины, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, с начала 2010 года в Государственный и местные бюджеты поступило 1,4 млрд. грн., в том числе в Госбюджет – 136,59 млн. грн.

В прошлом году на земельных торгах продан 151 земельный участок площадью 65,43 га и стоимостью 125,41 млн. грн. и права аренды на 482 земельных участка площадью 7827,45 га на сумму 20,7 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2011 году планируется продать земельных участков несельскохозяйственного назначения не менее чем на 3 млрд. грн.

Справка УНИАН. В Украине в 2009 году было продано 5 102 земельных участка и прав аренды на них общей площадью 6440,46 га на общую сумму 1,43 млрд. грн. На земельных торгах в 2009 году продано 152 земельных участка площадью 45,7 га стоимостью 34,4 млн. грн. и право аренды на 329 земельных участков площадью 4,2 тыс. га стоимостью 23,7 млн. грн.