Услуги по экспорту сельхозпродукции с 1 февраля предоставляют Аграрная и товарные биржи

С 1 февраля 2011 года услуги по заключению и регистрации внешнеэкономических контрактов на экспорт сельскохозяйственной продукции предоставляет Аграрная биржа (АБ) или другие товарные биржи, которые сертифицированы в установленном законодательством порядке относительно стандартов продажи или поставки биржевого товара и которым АБ предоставила право на участие в биржевой торговле.

Это обусловлено постановлением Кабинета министров №1254 от 13 декабря 2010 года, которое размещено на сайте Верховной Рады.

Таможенное оформление экспортируемой продукции осуществляется на основании внешнеэкономических контрактов, заключенных и зарегистрированных на этих биржах, кроме внешнеэкономических контрактов, заключенных до 1 февраля.

Согласно документу, требования таможенного оформления не распространяются на вывоз продукции как гуманитарной, международной технической помощи.

Данным постановлением Министерству аграрной политики и продовольствия, Государственной таможенной службе вместе с Аграрной биржей поручено до 20 января 2011 г. разработать механизм предоставления Государственной таможенной службе электронных копий удостоверений о регистрации внешнеэкономических контрактов на экспорт продукции, засвидетельствованных электронной цифровой подписью.