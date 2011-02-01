Ветслужба заявляет о высоком риске занесения африканской чумы свиней в Украину

Ветеринарная служба Украины заявляет о высоком риске занесения африканской чумы свиней на территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами первый заместитель председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Владимир ГОРЖЕЕВ.

«Существует высокая степень риска занесения и распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) в Украине», – сказал он.

В.ГОРЖЕЕВ пояснил, что в зоне риска находятся шесть областей Украины – АР Крым, Донецкая, Запорожская, Луганская, Сумская и Харьковская области. По его словам, вирус АЧС может попасть в эти области с территории России, где ситуация по этому заболеванию очень напряженная, на данный момент там зафиксировано около 80 неблагополучных в этом плане пунктов.

По информации Ветслужбы, риск занесения вируса в Украину высокий, учитывая тесные контакты с РФ, миграцию диких кабанов, являющихся переносчиками заболевания, а также высокую плотность поголовья свиней на приграничных территориях.

При этом В.ГОРЖЕЕВ отметил, что АЧС может нанести огромный экономический ущерб стране, поскольку при вспышке заболевания в 20-километровой зоне вокруг эпицентра заболевания уничтожается все поголовье свиней, а также другие страны могут вводить запрет на ввоз животноводческий продукции и зерна из зараженной территории.

В.ГОРЖЕЕВ отметил, что Ветслужба Украины приняла ряд мер для недопущения занесения вируса в Украину. В частности, запрещен ввоз продукции и свиней из неблагополучной территории, принят ряд распоряжений относительно усиления ветеринарно-санитарного контроля за закрытым режимом работы свинокомплексов. Кроме того, создан резерв дизпрепаратов и проводится дезинфекция всего транспорта, пересекающего границу. Также проводится постоянный мониторинг ситуации в дикой природе. В зоне риска проведена вакцинация 1,8 млн. голов свиней от классической чумы свиней, которая имеет схожую симптоматику с АЧС, и появление симптомов у привитого поголовья позволит оперативно диагностировать АЧС.

При этом В.ГОРЖЕЕВ подчеркнул необходимость государственного контроля за этой проблемой, для того чтобы оперативно принимать и реализовывать необходимые меры.