Распределение квот на экспорт зерновых из Украины непрозрачно - посол Великобритании

Посол Великобритании Ли ТЕРНЕР отмечает непрозрачность при распределении квот на экспорт зерновых из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Сам способ определения и распределения квот между участниками рынка не был прозрачным, и это лишает участников рынка зерновых возможности работать в понятных условиях», – сказал Л.ТЕРНЕР.

При этом он отметил, что введение квот стало неожиданным шагом, который лишь ухудшил бизнес-климат в стране.

«В 2010 году достаточно неожиданно были введены квоты на зерновые (на их экспорт – УНИАН). Это означает, что люди, которые занимаются торговлей зерновыми, потеряли возможность свободно покупать и продавать зерно. Таким образом, Украина, по сути, сделала шаг, который ухудшил бизнес-климат, и это стало шагом, который блокирует ведение бизнеса в Украине», – сказал Л.ТЕРНЕР.

При этом посол Великобритании выразил понимание того, что Украина введением квот на экспорт зерновых пыталась защитить свой внутренний рынок. «Однако такая ситуация, когда некоторые компании получают возможность при помощи квот на зерновые зарабатывать деньги, а другие компании – нет, способствует коррупции», – сказал посол.

Справка УНИАН. Постановление Кабинета Министров Украины «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года», было принято 4 октября 2010 года под №938.

Документом были установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлены в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты были введены сроком до 31 декабря 2010 года.

8 декабря 2010 г. Кабинет Министров Украины продлил режим квотирования экспорта зерна на один квартал, с 30 декабря 2010 г. по 31 марта 2011 г., и увеличил размер квот на 1,5 млн. тонн – до 4,2 млн. тонн. В частности, размер квоты на экспорт пшеницы увеличен на 500 тыс. тонн – до 1 млн. тонн, кукурузы – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

22 декабря 2010 года министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что правительство в начале 2011 года рассмотрит возможность сокращения сроков квотирования экспорта зерна, однако 26 января 2011 года сказал, что этот вопрос не рассматривается в связи с ухудшением ситуации на мировых рынках продовольствия.

26 января 2011 года Н.ПРИСЯЖНЮК заявил, что правительство Украины рассматривает возможность увеличения квот на экспорт зерновых на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшеницы и 1,7-1,5 млн. тонн кукурузы.