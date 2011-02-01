Госземагентство намерено повысить пошлину на перепродажу земель в течение 5 лет

Законопроект «О рынке земель», разработанный Государственным агентством земельных ресурсов Украины, предусматривает увеличение ставок государственной пошлины на перепродажу в течение пяти лет земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель главы Госземагентства Николай КАЛЮЖНЫЙ.

По его словам, увеличение ставок госпошлин предусматривается для того, чтобы предупредить спекуляции земельными участками, когда значительные площади сельхозземель скупаются финансовыми спекулянтами с целью их дальнейшей перепродажи по более высокой цене.

Н.КАЛЮЖНЫЙ отметил, что законопроектом «О рынке земель» предусмотрено внести изменения в Декрет Кабинета министров «О государственной пошлине» о введении повышенных ставок государственной пошлины при перепродаже земельных участков сельскохозяйственного назначения на протяжении 5 лет со дня заключения договора, по которому участок перешел в собственность покупателя, в размере до 100% от нормативной денежной оценки при продаже в первый год до 60% от нормативной денежной оценки при продаже на пятый год.

«Если человек купил в этом году 100 га земли и через 3 месяца хочет ее продать по завышенным ценам, мы сразу устанавливаем пошлину в размере 100% от нормативной денежной оценки земель, на второй год – 90%, на третий – 70%, на четвертый – 60%. Таким образом мы постараемся отбить руки тем, кто хочет поспекулировать при продаже земель сельскохозяйственного назначения», - пояснил он.

Согласно нормативной денежной оценки, средняя стоимость земли сельскохозяйственного назначения в Украине составляет 11 тыс. грн. за 1 гектар.

Как сообщал УНИАН, законопроект «О рынке земель» планируется принять в Верховной Раде Украины в первом квартале 2011 года.