ПБК «Радомишль» в 2010 г. увеличил объемы производства на 15%

Пивобезалкогольный комбинат «Радомишль» в 2010 году увеличил объемы производства на 15%, по сравнению с 2009 годом, – до 59 млн. литров. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что рост объемов производства состоялся за счет увеличения объемов изготовления пшеничного пива до 89 тыс. л в 2010 году (2009 – 58 тыс. л) и ячменного пива до 46 млн. л (2009 – 36 млн. тыс. л).

Объемы производства кваса в 2010 году составили 8,5 млн. л, что на 976 тыс. литров меньше, чем в 2009 году.

Общий объем изготовления соков составил 3,864 млн. л, что меньше на 1,639 млн. л показателя за 2009 год.

Справка УНИАН. ПАТ ПБК «Радомишль» - одна из двух основных производственных баз ГК «Родная Марка», на которой изготовляется пиво ТМ «Пшеничное Эталон», ТМ «Пивоварня Радомишля», ТМ «Радомишль»; соки и нектары ТМ «Мрія», «Мій Сік», «Морс Лісова Ягода»).