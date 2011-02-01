ВР намерена определить требования к органической продукции и сырью

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «Об органическом производстве».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 302 из 408 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом предлагается определить правовые, экономические, социальные и организационные основы ведения органического сельского хозяйства, требования относительно выращивания, производства, переработки, сертификации, этикетировки, перевозки, хранения и реализации органической продукции и сырья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО, - одного из авторов проекта Закона «Об органическом производстве», - он подчеркнул, что принятие законопроекта даст возможность увеличить объемы производства конкурентоспособной аграрной продукции, ускорить насыщение внутреннего рынка высококачественными продуктами питания и создать предпосылки для формирования сознания здорового образа жизни у граждан.

В своем выступлении во время рассмотрения законопроекта, Н.ТОМЕНКО отметил, что Верховная Рада должна стратегически начать работу по узакониванию органического производства в Украине, что является важным, не только с точки зрения здорового питания, но и с точки зрения стратегии и занятия главного места Украиной на агропромышленном продовольственном рынке мира.

В то же время, Н.ТОМЕНКО выразил убеждение, что все замечания, имеющиеся к Законопроекту, будут учтены между первым и вторым чтением. «Мы готовы активно поработать с профильным Комитетом, привлекая к обсуждению экспертов, иностранных специалистов и украинских специалистов, которые уже работают в хозяйствах органического производства и только после серьезного обсуждения выносить Законопроект на второе чтение», - сказал он.

Вице-спикер напомнил, что сегодня Украина остается едва ли не единственной на Европейском пространстве страной, в которой не узаконено органическое производство и отсутствует государственная программа поддержки такого производства.

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что сегодня речь идет о поддержке стратегии и концепции сферы органического производства над которыми еще очень много нужно работать. Однако, по его словам, «Украина должна стремиться стать лидером на мировом продовольственном рынке вообще и в частности в сфере органического натурального производства».