В Винницкой обл. планируется создание 10-15 молочно-товарных комплексов

В Винницкой области в 2011 году планируется создание 10-15 молочно-товарных комплексов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее задание на совещании с главами райгосадминистрации поставил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

По его словам, в области только 16% молока, которое отвечает соответствующим стандартам. «Все остальное молоко – это молоко, которое сегодня во всех цивилизованных странах никто не использует. Мы должны это осознавать. Исходя из этого, принят план действий по строительству в области в 2011 году минимум 10, а максимум 15 молочно-товарных комплексов», - сказал И.МОВЧАН.

По его мнению, если правильно будет смоделирована ситуация, есть возможность в течение 3-4 месяцев заключить соглашения на поставку молодняка. «Поэтому каждый район в течение 10 дней ищет площадки для строительства и организации работы таких молочно-товарных комплексов. И уже к 10 февраля каждый район должен защитить соответствующий проект», - сказал И.МОВЧАН.