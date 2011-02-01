Запрет на покупку земли иностранцами негативно повлияет на бизнес-климат в Украине – посол Великобритании

Введение запрета на покупку земли сельскохозяйственного назначения иностранцами негативно повлияет на бизнес-климат в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил посол Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕР.

«Чем больше ограничений и запретов в сфере купли-продажи земли, тем хуже это влияет на бизнес-климат в Украине, и ограничивает возможности ведения бизнеса», - сказал посол.

Вместе с тем, он отнесся с пониманием к тому, что вопрос продажи земли в обществе воспринимается несколько болезненно, и есть опасения, что земли могут быть скуплены. «Я понимаю эту обеспокоенность. Однако иногда нужно быть готовыми идти на риск», - сказал посол.

Л.ТЕРНЕР отметил, что продажа земли даст толчок для роста экономики и увеличения объемов инвестиций.

Как сообщал УНИАН, на сайте Государственного агентства земельных ресурсов Украины обнародован проект закона “О рынке земель”, согласно которому иностранные граждане, лица без гражданства, предприятия, основанные при участии иностранных физических и юридических лиц, иностранные юридические лица и иностранные государства не смогут приобретать в собственность земли сельскохозяйственного назначения.

Документом предусматривается, что земельные участки сельхозназначения, приобретенные в собственность данными лицами, подлежат отчуждению на протяжении одного года с даты приобретения. Если данные земельные участки не были отчуждены на протяжении одного года, они подлежат принудительному отчуждению на земельных торгах.

Согласно документу, земли сельхозназначения могут приобретать только граждане Украины, юридические лица, основанные согласно законодательству Украины, государство в особе специализированного учреждения или территориальные общины в лице соответстующих органов местного самоуправления.

Законопроект "О рынке земель" планируется принять в Верховной Раде Украины в первом квартале 2011 года. Отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения предусматривается с принятием законов «О государственном земельном кадастре» и «О рынке земель».