"Хмельницкая" посевная-2011: пустой бак, нехватка минудобрений и "зубастые" кредиты...

Власти продолжают экспериментировать над аграриями. Во-первых, до сих пор отсутствует четкая государственная программа поддержки отечественного товаропроизводителя, которая обеспечивала бы стабильное производство продукции и исключала внутренний дефицит товаров. Во-вторых, заглохла идея доступных кредитов для АПК. Финансовые учреждения "умывают руки" от сотрудничества с агроформированиями относительно кредитов, несмотря на то, что премьер-министр Николай Азаров пообещал уже в этом году доступ к деньгам под 11-12% годовых в гривне. И, наконец, - земледельцы сознательно брошены на "ценовую" амбразуру, амплитуду которой приходится наблюдать, как минимум, с таблеткой валидола под языком.

Хмельницкие областные власти сделали первую разведку боем перед проведением весенне-полевых работ – проведено селекторное совещание с представителями районных звеньев. Плохая игра не позволяла чиновникам выдавливать из себя хорошую мину...

Посевная не за горами, а в карманах ветер свищет...

Начнем с прогнозов. Как отметил заместитель председателя облгосадминистрации по вопросам АПК Владимир Галищук, аграриям не стоит ждать у моря погоды в вопросах закупки дешевых ресурсов для посевной кампании. "У кого есть оборотные средства, скорее вкладывайте их в приобретение горюче-смазочных материалов, минудобрений и семян. С приближением апреля цены в дальнейшем будут расти ", - призвал он. При этом чиновник проиллюстрировал ситуацию с резервами. На 25 января сельхозпредприятия края обеспечены дизтопливом на 24% (3,3 тыс. тонн). Добрая половина районов имеет запасы ДТ на уровне 14%. Наибольшее количество материально-технических средств отмечено в Деражнянском (65%, или 285 т), Чемеровецком (48%, 360 т) и Ярмолинецком (44%, 280 т) районах. Всего для проведения весенне-полевых работ потребность в дизтопливе составляет 13,9 тыс. тонн, бензина - 2,5 тыс. тонн.

Областные руководители кивают в сторону нефтетрейдеров, которые безбожно чуть ли не ежедневно повышают цены на топливо. Правда, палка, как всегда, о двух конца. С одной стороны, с начала года действует новый акцизный сбор, согласно Налоговому кодексу, который увеличился на 40%, или на 50 коп./л. Соответственно, налоговое бремя владельцы АЗС переложили на плечи потребителей, переписав ценники. С другой, как утверждают чиновники, цены растут из-за засилья рынка Украины импортными нефтепродуктами. Сейчас власти рассматривают возможность введения импортной пошлины на нефтепродукты, но, как говорят эксперты, это также повлечет повышение цен.

Еще один вопрос – минеральные удобрения. По данным экспертов, на позапрошлой неделе стоимость селитры в прайсах заводов повысилась еще на 100 грн. - до 3900 грн. за 1 тонну. Ажиотаж на рынке связывают с сезонным всплеском активности предприятий АПК. Впрочем, на химических предприятиях наблюдается дефицит селитры. Ее суммарный выпуск составляет 160-165 тыс. т в месяц, хотя до кризиса превышал 200 тыс. т. По мнению экспертов, причина заключается в том, что черкасский "Азот" и "Ривнеазот" обеспечить потребности украинского и европейского потребителя (отправляют продукцию на экспорт, "Стирол" не производит это удобрение) в полной мере не в силе. Как результат – статистика удручающая. Например, в Хмельницкой области наличие минеральных удобрений на сельскохозяйственных предприятиях составляет 36% (11,4 тыс. т) от потребности.

По данным первого заместителя начальника Главного управления агропромышленного развития ОГА Владимира Кальниченко, критическая ситуация с обеспечением минудобрений в шести районах: Изяславском (12% от потребности), Летичевском (15%), Каменец-Подольском (16%), Старосинявском (18% ), Чемеровецком (23%), Полонском (24%). "Основная масса минудобрений сконцентрирована в крупных хозяйствах. При этом отпускная цена с завода одной тонны минеральных удобрений доходит до 4 тыс. грн. И она в дальнейшем будет повышаться ", - подчеркнул он.

По мнению главы Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Ивана Томича, из-за сложившейся ситуации следует ожидать падения валового сбора зерновой группы примерно на 15-20%.

Однако В. Галищук предложил аграриям прибегнуть к "новейшим технологиям". "Исходя из этих условий, товаропроизводителям выгоднее делать прикорневые подкормки озимых зерновых, нежели по мерзлоталой почве. Способ намного эффективнее", - считает он. Но при этом не исключает, что на Хмельниччине возможны незначительные потери урожая из-за неполной подпитки культур.

Кредиты: обещанного три года ждут...

Следующая проблема – нехватка средств. Именно поэтому товаропроизводители вынуждены оббивать пороги банков. По оценке Главного управления агропромышленного развития Хмельницкой ОГА, для проведения полного комплекса весенне-полевых работ аграриям области необходимо 1,1 млрд. грн. (в прошлом году - 740 млн. грн), из них 500 млн. грн. составляют банковские кредиты, остальное – дефицит. В аграрном управлении добавляют: чтобы получить доступ к займу, надо оббегать не один кабинет банковского учреждения. "О количестве кредиторов в области АПК пока трудно говорить, поскольку сама процедура оформления документов достаточно жесткая. В прошлом году в регионе услугами банков воспользовались 50 хозяйств, получивших 513,4 млн. грн. кредитов. Государство возместило им 55,8 млн. грн. Наибольшие объемы займов предоставили "Райффайзен Банк Аваль", "Проминвестбанк" и "Ощадбанк", - говорят в управлении.

Что интересно, в Украине хоть и действует определенная финансовая поддержка предприятий АПК через механизм удешевления кредитов, но расчет происходит на основе учетной ставки НБУ. Как известно, в прошлом году регулятор снизил ее с 10,25 до 7,75%. Это означает, что аграрий, который фактически получил кредит под 25% годовых, рассчитывал государственную компенсацию на десять с хвостиком процентов. В итоге получил 7,75%.

Представитель хмельницкой дирекции "Райффайзен Банк Аваль" Андрей Михалец отмечает, что кредитная политика банка зависит от многих факторов. "Всем понятно, что банки – коммерческие учреждения, заинтересованные в доходности. Поэтому на значительные уступки идти не могут. Если в кризисные 2008-2009 годы ставки по кредитам для сельхозпредприятий были 24-25% годовых в гривне, то в этом году они снижены до 17-19%". Он отметил, что определенного кредитного портфеля для аграриев нет, все зависит от их потребности и конкретных предложений. К желающим, которые хотят получить заем, четкие требования: они должны обрабатывать не менее 500 гектаров земли и владеть техникой, стоимость которой должна вдвое превышать сумму взятого кредита. Землю и технику товаропроизводитель отдает в залог банку на время пользования ссудой.

Заместитель директора Хмельницкого филиала ПриватБанка Виталий Любый говорит, что его финучреждение готово рассматривать предложения, но... "Если бы сельхозпредприятия изъявили желание взять займ на сумму 5 млрд. грн., ПриватБанк с удовольствием прокредитовал бы их. Однако нужно реально оценивать платежеспособность клиента и его потребности. Кстати, прошлогодний план по кредитованию наш филиал перевыполнил (в 2010 году ПриватБанк планировал инвестировать в АПК области 113 млн. грн. - авт.)", - отметил он. По его словам, через ПриватЛизинг фермеры могут приобрести технику по привлекательным процентным ставкам – от 11% до 18% годовых в валюте и гривне.

Площади тают, как снег

Теперь об ожидаемых тенденциях на этот год. Как сообщил первый заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития ОГА Владимир Кальниченко, площади зерновых увеличатся, по сравнению с прошлым годом. Зато отдельные районы, например, Волочисский и Староконстантиновский, прогнозируют уменьшение посевов на 3 тысячи гектаров каждый, Старосинявский – на более 1,5 тыс. га, Хмельницкий недосчитается 400 гектаров посевных площадей.

А вот в направлении свекловодства планируются непрогнозируемые меры – отказаться от сахарной зависимости пожелали ряд районов. Если Деражнянский, Каменец-Подольский, Виньковецкий, Новоушицкий, Полонский районы обосновывают свое решение удаленным расположением от сахарных заводов и менее благоприятным климатом для выращивания сладкого корня, то Изяславский, Шепетовский, Теофипольский, Красиловский, Чемеровский, каждый из которых имеет по сахарному заводу, в среднем на 500 гектаров урезают посевы сахарной свеклы. Чтобы аргументировать такой "хозяйственный подход", областным властям придется попотеть. Ведь заместитель председателя облгосадминистрации по вопросам АПК В. Галищук неоднократно заявлял, что свекловодство края поднимется на качественный виток развития. Планируется, что к семерке прошлогодних сахароваров присоединятся Городокский и Волочисский сахарные заводы, которые вместе смогут переработать 2 млн. тонн свеклы.

Такая ситуация может стать тревожным звоночком для инвесторов. Прежде всего, для тех, кто стремится нарастить объемы в этой сфере. Так, агропромхолдинг "Астарта-Киев" намерен в этом году приобрести Волочиский сахарный завод. Сумма финансовых инвестиций, вложенных в его реконструкцию, составляет около 100 млн. грн. В активе упомянутой компании также Наркевичский сахарный завод (Волочисский район).

И напоследок. Министерство аграрной политики и продовольствия на этот год прогнозирует вал зерна объемом 45 млн. тонн. Если же учесть все недостатки, имеющие место в АПК, радужная перспектива восстановления статуса житницы для Украины становится размытой.

Виталий Тараненко (УНИАН)