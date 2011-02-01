Крым заинтересован в привлечении Турции к строительству овощехранилищ

Крым заинтересован в привлечении представителей турецких бизнес-структур к реализации в регионе инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства и санаторно-курортной отрасли.

Об этом заявил заместитель председателя крымского правительства Георгий ПСАРЕВ сегодня на встрече с председателем Крымской ассоциации Союза бизнесменов Турции и Украины Дженгизом ТУТКУНОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров Крыма.

По словам Г.ПСАРЕВА, в частности, полуостров заинтересован в участии Турции в инвестпроектах по производству сельхозтоваров, хранению и переработке плодоовощной продукции.

«Сегодня мы предоставляем турецким бизнесменам инвестиционные предложения в аграрном комплексе, в частности, строительстве овощехранилищ и перерабатывающих предприятий», – сказал крымский вице-премьер.

В свою очередь, Д.ТУТКУН отметил: «Для нас очень важно узнать проблемы крымских аграриев и в целом представителей бизнеса. Наша цель – создать мост между Турцией и Крымом, дать новый импульс развитию торговли и экономическому сотрудничеству».

Также он выразил заинтересованность в расширении транзита товаров производства Турции и Украины через территорию Крыма. «Крым находится на пересечении важных торговых путей из Европы в Азию, и этот потенциал нужно максимально использовать», – сказал председатель Крымской ассоциации Союза бизнесменов Турции и Украины.

Д.ТУТКУН также сообщил, что ассоциация планирует провести в апреле в Симферополе международную выставку турецких товаров, технологий и услуг. В рамках форума запланировано подписание соглашения о деловом сотрудничестве между Белогорским районом Крыма и Алашехиром, а также между Симферополем и Измиром.