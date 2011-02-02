На Буковине налоговики выявили два цеха по изготовлению алкогольного фальсификата

Два подпольных цеха по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков выявили налоговики во время операции «Щит» в одном из сел Выжницкого района Черновицкой области.

Как сообщили УНИАН в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в Черновицкой области, производство алкогольных напитков наладили из недоброкачественного сырья под видом известных "водочных" марок. Несоответствие требованиям подтвердили, в частности, экспертные исследования, проведенные по предварительным оперативным закупкам. Сомнительная продукция реализовывалась с помощью посредников через торговую сеть области.

Во время осмотра места преступления работники управления налоговой милиции ГНА в Черновицкой области обнаружили почти 50 тысяч акцизных марок с явными признаками фальсификации, свыше 1,5 тыс. литров жидкости с характерным запахом спирта, около тысячи бутылок водки с марками акцизного сбора установленного образца и оборудование для изготовления алкогольного фальсификата. В целом стражами порядка изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму почти 120 тысяч гривен.

По словам начальника следственного отдела ГНА в Черновицкой области Николая БУЧАЦКОГО, в отношении производителей фальсификата возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров, а также за незаконное изготовление, подделку, использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного сбора.