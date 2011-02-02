Штрафы за загрязнение леса увеличат в 10 раз

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях» (относительно усиления ответственности за загрязнение лесов).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 344 из 413 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проект Закона Украины предусматривает усиление ответственности в форме десятикратного увеличения штрафов за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 105 Лесного кодекса Украины и, соответственно, статьями 72, 73 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В частности, законопроектом устанавливается, что повреждение леса стоковыми водами, химическими веществами, нефтью и нефтепродуктами, промышленными и коммунально-бытовыми выбросами, отходами и отбросами, которое вызывает его усыхание или заболевание, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Кроме того, засорение лесов отходами влечет за собой наложение штрафа на граждан от десяти до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от тридцати до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.