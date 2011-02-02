Племзавод "Литинский" намерен расширить комплекс КРС до 1300 голов

Племзавод "Литинский" в 2011 году намерен расширить молочно-товарный комплекс КРС до 1300 голов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник председателя Винницкой облгосадминистрации Ирина Кравченко.

Она отметила, что сейчас готовность нового объекта составляет 70%, а его общая стоимость составляет 57 млн. грн. Животноводческий комплекс рассчитан на 1300 коров.

Как сообщал УНИАН, Племзавод "Литинский" в 2010 году построил молочно-товарный комплекс крупного рогатого скота на 980 голов.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество "Племзавод "Литинский" основан в 1964 году (с.Громадське, Литинский район, Винницкая область).

Завод занимается выращиванием племенного молодняка крупного рогатого скота и свиней; выращиванием зерновых, кормовых и масляных культур, сахарной свеклы; производством молока, мяса и другой продукции промышленного и сельскохозяйственного назначения; производством семян сортовых и гибридных сортов зерновых культур; производством мукомольной, крупяной и другой продукции, и ее реализацией. Основным рынком сбыта являются сельхозпредприятия Украины, которые закупают племенных животных для дальнейшего разведения. Племзавод "Литинский" 2009 год завершил с 0,743 млн. грн. убытков против 2,647 млн. грн. прибыли в 2008 году. Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 27,21% или на 1,854 млн. грн., по сравнению с 2008 годом - до 8,668 млн. грн.

99,946% акций ОАО "Племзавод "Лтинский" владеет Общество с ограниченной ответственностью "Логистический центр "Кондитер" (г. Киев).