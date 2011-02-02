15 страховых компаний создали Аграрное страховое бюро

15 страховых компаний создали Аграрное страховое бюро. Об этом говорится в сообщении Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ), переданном агентству УНИАН. Согласно сообщению, в бюро вошли СК «Альфа-Гарант», «Оранта-Сич», «АСКА», «Брокбизнес», «Эталон», «Европейский страховой альянс», «Оранта», «Провидна», СГ «ТАС», Украинская аграрно-страховая компания, «ИНГО Украина», Украинская экологическая страховая компания, Украинская пожарно-страховая компания, «Универсальная» и «УНИКА». Учредительное собрание состоялось 1 февраля т.г.

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