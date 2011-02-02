Компании из ОАЭ готовы закупать в Украине до 500 тыс. тонн зерна ежегодно

Зернотрейдеры из Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) заинтересованы в закупке в Украине до 500 тыс. тонн зерновых ежегодно, которые планируется отгружать на экспорт через порты Херсона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Николай КОСТЯК по итогам сегодняшней встречи с делегацией бизнесменов из ОАЭ.

В состав делегации вошли представители компаний Grand Mills, Abu Dhabi Basis Industries, Agtha и Grand Mills for flower & Animal Feed.

Как сообщил Н.КОСТЯК, указанные компании контролируют до 60% рынка поставок зерна в странах Ближнего Востока.

В ходе визита в Херсонскую область арабские бизнесмены ознакомились с возможностями перевалки зерна в ГП "Херсонский морской торговый порт". Планируется, что по итогам поездки представители ОАЭ подпишут договор о намерениях по сотрудничеству с Херсонской ОГА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Херсонской ОГА, приезд в Херсон бизнесменов из ОАЭ является результатом визита в Украину в ноябре 2010 года директора инвестиционной администрации Абу-Даби шейха Хамеда бин ЗАИДА АЛЬ НАГАЯНА. В ходе визита шейх пообещал отправить в Украину группу экспертов для изучения перспектив сотрудничества с аграрноориентированными регионами нашей страны.