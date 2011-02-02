Минагропрод прогнозирует увеличение производства молока на 3-4%

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует увеличение производства молока в этом году на 3-4% - до 11,5-11,7 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в беседе с журналистами исполняющий обязанности директора департамента Минагропрода Владимир ПИЩОЛКА.

«Я думаю, что у нас в этом году есть основания как минимум не уменьшить, а стабилизировать, и даже дать хотя бы 1-2% роста производства молока», - сказал он. И при этом уточнил, что в 2011 году в министерстве ожидают, что производство молока составит 11,5-11,7 млн. тонн, что на 3-4% больше показателя 2010 года, когда было произведено 11,2 млн. тонн.

«Если не будет неблагоприятных природных условий, то государственная поддержка заинтересует людей увеличивать (производство молока – УНИАН), экономика улучшится», - считает В.ПИЩОЛКА.

При этом он отметил, что на сегодняшний день внутренний рынок может полностью обеспечиваться внутренним производством. «Импорт пока не рассматриваем вообще. В балансе предусмотрено 667 тыс. тонн (в пересчете на молоко) импорта молочных продуктов, но я думаю, на сегодняшний день потребности нет», - сказал В.ПИЩОЛКА.