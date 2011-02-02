Минагропрод прогнозирует рост производства мяса на 2-3%
17:40, 02 февраля 2011Агро
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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует рост производства мяса в стране в 2011 году на 2-3%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в беседе с журналистами исполняющий обязанности директора департамента Минагропрода Владимир ПИЩОЛКА.
Он сообщил, что в 2010 году производство мяса всех видов в Украине составило 2,05 млн. тонн, что на 10% выше показателя 2009 года. «На этот год мы прогнозируем 2,1-2,12 млн. тонн», - сказал В.ПИЩОЛКА.
По его словам, рост производства мяса будет возможен за счет перекрытия импорта собственным производством.
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