Минагропрод прогнозирует рост производства мяса на 2-3%

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует рост производства мяса в стране в 2011 году на 2-3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в беседе с журналистами исполняющий обязанности директора департамента Минагропрода Владимир ПИЩОЛКА.

Он сообщил, что в 2010 году производство мяса всех видов в Украине составило 2,05 млн. тонн, что на 10% выше показателя 2009 года. «На этот год мы прогнозируем 2,1-2,12 млн. тонн», - сказал В.ПИЩОЛКА.

По его словам, рост производства мяса будет возможен за счет перекрытия импорта собственным производством.