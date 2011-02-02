Минагропрод намерен направить 2 млрд. грн. НДС на дотации

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины намерено направить 2 млрд. грн. аккумулированного мясо-молочными перерабатывающими предприятиями НДС на дотацию за реализованные на переработку молоко и мясо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе голландско-украинского форума по агробизнесу "Производство молока в Украине: как повысить эффективность и продуктивность" исполняющий обязанности директора департамента Минагропрода Владимир ПИЩОЛКА.

По его словам, налог на добавленную стоимость от реализации мяса и молока предприятиям, согласно изменениям в Налоговом кодексе, аккумулируется на специальном счете.

При этом Минагропрод планирует в ближайшее время направить на рассмотрение в Кабинет министров порядок использования этих средств. Министерство выступает за выплату дотаций не на голову скота, как планировалось ранее, а за реализацию на переработку молока в переводе на базисный жир, а также сданный на переработку в кондиционном весе крупный рогатый скот и свинину.

При этом В.ПИЩОЛКА затруднился назвать размер дотаций, отметив, что этот вопрос на сегодня обсуждается. По его словам, размер этого НДС в целом составит более 2 млрд. грн.

Кроме того, часть НДС планируется направить на удешевление закупки семейными фермами доильного оборудования. При этом семейная ферма должна содержать три и более коров.

Кроме того, В.ПИЩОЛКА сообщил, что в бюджете предусмотрены 500 млн. грн. на частичное возмещение расходов на реконструкцию и строительство животноводческих комплексов. При этом приоритет будет отдаваться молочным фермам с поголовьем не менее 500 голов.

Также 100 млн. грн. планируется направить на частичную компенсацию закупки телок у населения для сельхозпредприятий. По словам В.ПИЩОЛКИ, сегодня население содержит около 80% поголовья коров, что составляет 2,089 тыс. голов. «Мы рассчитываем, что сельхозпредприятия смогут закупить до 100 тыс. телочек», - сказал В.ПИЩОЛКА. Он пояснил, что это реально сможет увеличить поголовье коров в сельхозпредприятиях, поскольку не все они могут закупить телок за границей.

Он отметил, что планируется на каждую телку возмещать сельхозпредприятиям до 7 грн. за килограмм живого веса.

Также В.ПИЩОЛКА сообщил, что бюджетом планируется направить 530 млн. грн. на частичную компенсацию процентной ставки по кредитам. Эту сумму планируется направить на все отрасли АКП, однако для животноводства будут предоставлены преференции. При этом, по его словам, Минагропрод предлагает, чтобы компенсация составляла две учетные ставки, что составит почти 15%.

Кроме того, он отметил, что в бюджете предусмотрены 75 млн. грн. по программе селекции в животноводстве.