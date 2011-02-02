Минагропрод прогнозирует сокращение импорта мяса в Украину

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует сокращение импорта мяса в Украину в 2011 году на 100 тыс. тонн – до 270-275 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в беседе с журналистами исполняющий обязанности директора департамента Минагропрода Владимир ПИЩОЛКА.

«По предварительным данным, на этот год мы планируем импорт мяса в Украину 270-275 тыс. тонн», - сказал он, отметив, что это на 100 тыс. тонн меньше показателя 2010 года, когда импорт мяса составил 370 тыс. тонн.

В.ПИЩОЛКА отметил, что сокращение импорта мяса произойдет за счет прироста внутреннего производства мяса в Украине, в частности, за счет увеличения производства мяса птицы и свинины. При этом он добавил, что прогноз импорта мяса будет уточняться в зависимости от балансов.

Кроме того, директор департамента отметил, что правительство намерено принимать меры для контроля качества импортируемого мяса. «Если будет импорт, то только качественный. Мы будем регулировать нормативными актами, требованиями к качеству продукции, другими не можем, поскольку являемся членами ВТО», - уточнил В.ПИЩОЛКА.