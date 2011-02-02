Кабмин обложил налогом бесплатную выдачу госактов на землю

Кабинет министров Украины ввел уплату налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на доходы физических лиц при операциях по составлению документов для бесплатного получения государственных актов на право собственности на землю.

Об этом говорится в постановлении №57 от 31 января 2011 года, размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, данным постановлением вносятся изменение в постановления Кабмина №844 от 5 августа 2009 года и №1112 от 21 октября 2009 года.

В частности, исключение подпункта 1 пункта 1 постановления №1112 вводит НДС и налог на доходы физических лиц при операциях, связанных с разработкой технической документации по землеустройству по составлению документов, удостоверяющих право на земельный участок, проведением государственной регистрации государственных актов на право собственности на земельный участок, в том числе заполнение бланков таких актов, а также по бесплатной выдаче гражданам Украины государственных актов на право собственности на земельные участки, которые проводятся государственными предприятиями, относящимися к сфере управления Государственного агентства земельных ресурсов и Министерства охраны окружающей среды, за счет средств государственного бюджета в соответствии с постановлением Кабмина №844 от 5 августа 2009 года.

Также постановлением расширен перечень документов, которые подаются гражданином для получения государственного акта на право собственности на землю. В частности, к заявлению о выдаче акта, помимо копии документа, удостоверяющего личность, копии доверенности для уполномоченного лица, копии документа о присвоении идентификационного кода, копии решения о передаче земельного участка в собственность и технической документации по землеустройству (или проекта отвода земельного участка), подается копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов.