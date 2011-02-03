"Укрспирт" не будет приватизирован - Президент подписал закон

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон "О внесении изменения в Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", принятый Верховной Радой 11 января.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, целью принятия этого закона было предотвращение отчуждения Государственного предприятия спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт" из государственной собственности путем включения его в перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.