Квотирование экспорта зерна снизит стартовую цену на пашню на 5 тыс. грн. – УКАБ

Квотирование экспорта зерна снизит стартовую цену на пашню на 5 тыс. грн. в 2010-2011 маркетинговом году.

Такие результаты исследования «Рынок земли в Украине», проведенного Украинским клубом аграрного бизнеса (УКАБ), сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации.

Отмечается, что рынок земли должен руководствоваться рыночными законами, по которым цену должно определять соотношение предложения и спроса. Спрос, в свою очередь, будет зависеть от доходности земли и возможностей альтернативного инвестирования, на которые влияет целый ряд факторов.

По словам генерального директора УКАБ Владимира ЛАПЫ, такой расчет базировался на изменении капитализации рентного дохода пашни вследствие роста разницы цен на зерно в Украине и на мировых рынках в текущем маркетинговом году. «Ограничение экспорта зерна существенно сказалось на доходности сельскохозяйственного производства, и это, безусловно, снизит стартовую цену пашни на обещанном властями земельном рынке», – сказал В.ЛАПА.

В УКАБ подсчитали, что производители пшеницы в этом маркетинговом году получили цену в среднем на 583 грн./т меньше, ячменя – на 320 грн./т меньше, кукурузы – 250 грн./т меньше. «При учете разницы цен, урожайности и доли пшеницы, ячменя и кукурузы в посевной площади 2010 года имеем уменьшение рентного дохода с гектара пашни на 600 грн. Капитализировав его на кредитную ставку в 12%, получим минус 5 тыс. грн. к цене пашни», – прокомментировал соавтор исследования Роман СЛАСТЕН.

Эксперты УКАБ также прогнозируют дальнейшее увеличение «дисконта» стоимости пашни в случае продления квотирования экспорта зерна из Украины.

Справка УНИАН. Постановление Кабинета Министров Украины «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года», было принято 4 октября 2010 года под №938.

Квоты были введены сроком до 31 декабря 2010 года.

8 декабря 2010 г. Кабинет Министров Украины продлил режим квотирования экспорта зерна на один квартал, с 30 декабря 2010 г. по 31 марта 2011 г.

22 декабря 2010 года министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что правительство в начале 2011 года рассмотрит возможность сокращения сроков квотирования экспорта зерна, однако 26 января 2011 года сказал, что этот вопрос не рассматривается в связи с ухудшением ситуации на мировых рынках продовольствия.