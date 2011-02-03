«Оболонь» и «Белгоспищепром» подписали соглашение о поставках пива в Беларусь

Переговоры корпорации «Оболонь» с концерном «Белгоспищепром» завершились подписанием двустороннего соглашения о поставках пива в Беларусь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По словам вице-президента по развитию корпорации «Оболонь» Виктории АЛИМОВОЙ, «подписание договора с белорусской стороной – это вынужденный шаг».

«Пришлось сделать все возможное, чтобы не потерять рынок окончательно, поэтому мы повысим отпускные цены для белорусских контрагентов, а также будем развивать лицензионную программу с ОАО «Брестское пиво». Тем не менее, мы считаем введение лицензирования на украинское пиво дискриминационным методом регулирования рынка», – сказала она.

По словам В.АЛИМОВОЙ, поставки пива еще не возобновлены. «Наши официальные импортеры только подали документы на получение лицензии, и в некоторых регионах наше пиво все-таки будет отсутствовать в течение определенного времени», – отметила представитель «Оболони».

Комментируя результаты переговоров, В.АЛИМОВА сообщила, что удалось достичь согласия по повышению отпускной цены на пиво в ПЭТ-бутылке на 49% вместо 65%, которые ранее предлагала белорусская сторона. Однако даже такой результат делает украинское пиво неконкурентоспособным на рынке Беларуси, так как цена на полке значительно повысится.

Справка УНИАН. АО «Оболонь» – ведущий национальный производитель пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды Украины. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 9 предприятий в регионах.

Основные бренды: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, Bitburger, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Корпорация «Оболонь» – крупнейший экспортер пива из Украины. По итогам 2009 года доля компании в экспорте составила 80%. Продукция компании экспортируется в 33 страны мира.