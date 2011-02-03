АМК обязал снизить цены на сахар

Антимонопольный комитет Украины (АМК) обязал субъектов хозяйствования, которые работают на рынке сахара, привести оптово-отпускные и розничные цены к экономически обоснованному уровню.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, требования охватили 8 групп сахарных заводов, 11 производителей сахара, которые не интегрированы в группы, 9 больших оптовых поставщиков и 8 крупнейших торговых сетей.

В частности, требования выдвинуты к 25 сахарным заводам, которые входят в группы: ООО «Мрия-цукровий холдинг», ООО «Фирма «Астарта-Киев», ОАО «Сахарный союз «Укррос», ЗАО «Компания «Райз», ООО «Панда», ООО «Подільскі цукроварні”, ЗАО «Западная компания «Дакор» и ООО «НПФ «Синтал Д»; к производителям: ООО «Продовольственная компания «Зоря Поділля», ЗАО “Продовольственная компания “Поділля”, ООО «Агрокомплекс «Зеленая долина», ЗАО «Юзефо-николаевская АПК», ООО «Краевид», ООО «Призма-14», ЗАО «Александрийский сахарный завод», ЗАО «Новомиргородский сахар», ООО «УК.АЗ.-Дружба», ОАО «Теофипольский сахарный завод» и ООО «Старокостянтинівцукор»; к оптовым торговцам: ООО «Производственное объединение «Эксим-продукт», ОАО «Торгово-промышленная компания «Укррос», ООО «Компания «Цукор», ООО «Укртримекс», ЗАО «Компания «Райз», ООО «Консент-2007», ООО «Юмекс», ООО «Трио» и ООО «Фирма «Астарта-Киев», а также к торговым сетям: ООО «Фудмаркет», ООО «ЭККО», ООО «Метро Кэш энд Керри – Украина», ЗАО «Фуршет», ООО «Ашан Украина», торгово-промышленная корпорация Fozzy Group, ООО «ПАККО-холдинг» и ООО «Адвентис».

Участники рынка должны способствовать заключению прямых контрактов на реализацию сахара с торговыми сетями и воздерживаться от экономически необоснованного повышения цен на товар.

При этом комитет предупредил торговые сети о недопустимости увеличения уровня торговой надбавки и создания дефицита весового сахара через полный переход на реализацию фасованного сахара.

В комитете отметили, что с сентября по декабрь 2010 года цены на сахар выросли на 17,1%. По результатам анализа прогнозного баланса спроса и предложения нового маркетингового года установлено, что объем внутреннего потребления сахара не вырос, а остался на уровне предыдущего 2009-2010 маркетингового года (1840 тыс. тонн). Кроме того, период с сентября по декабрь включительно не является периодом сезонного роста цен на сахар.

Вместе с тем, по информации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, остатки сахара, который является собственностью заводов (без учета сахара, находящегося на хранении), являются значительными. «Следовательно, анализ экономической ситуации на рынке свидетельствует об отсутствии объективных оснований для существенного повышения цен на сахар», – говорится в сообщении АМК.