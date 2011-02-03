В Хмельницкой области более 90% посевов озимых в хорошем состоянии

В Хмельницкой области по состоянию на 3 февраля 2011 года более 90% посевов озимых зерновых находятся в хорошем состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя Хмельницкой облгосадминистрации по агропромышленному комплексу Владимир ГАЛИЩУК.

«Мы отобрали монолиты озимых культур, и это показывает, что своевременно был проведен осенний комплекс работ. Сейчас существенных проблем с зимовкой озимых я не вижу», – отметил он.

Кроме того, 10% культур находятся в удовлетворительном состоянии.

В.ГАЛИЩУК отметил, что в этом году в области будут делать ставку на озимую пшеницу. «Это стратегическая культура, поскольку ее мировая цена составляет 300 долл. за тонну. Есть неплохие шансы для заработка аграриев», – отметил он.

Справка УНИАН. В Хмельницкой области под урожай озимых зерновых культур засеяно 320 тыс. га, из них 250 тыс. га – озимой пшеницей и рожью и 70 тыс. га – озимым рапсом.