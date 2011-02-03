Рынок пива в Украине в 2011 году вырастет на 5-10% - участник рынка

Пивной рынок Украины в текущем году может вырасти на 5-10% по сравнению с 2010 годом и достичь показателей рекордного 2007 года.

Такое мнение высказал на пресс-конференции в Киеве директор по маркетингу ПАО «САН ИнБев Украина» Константин КЛИМЕНКО.

Он сообщил, что емкость украинского рынка пива, по предварительным итогам 2010 года, оценивается в 270-300 млн. декалитров (дал). Одной из тенденций 2010 года на пивном рынке Украины эксперт назвал готовность рынка к новинкам. «Потребитель готов пробовать новинки. Рынок сегментируется, появляются новые небольшие сегменты», - пояснил он.

К. КЛИМЕНКО напомнил, что объем украинского пивного рынка начал сокращаться с середины 2008 года, и это продолжалось весь 2009 год и первое полугодие 2010 года. Но с августа 2010 года в Украине начался рост рынка пива, в том числе и за счет знойного лета. При этом он отметил, что преимущественно наблюдалось увеличение премиального и низкоценового сегментов.

Справка УНИАН. В состав ПАО САН "ИнБев Украина", которое является подразделением Anheuser-Busch InBev, входят три пивзавода в Чернигове, Харькове и Николаеве.

Портфель пивных брендов компании состоит из международных марок: Stella Artois, Beck`s, Brahma, Staropramen, Leffe, Hoegaarden, Lowenbrau, а также национальных: "Чернигивське", "Рогань", "Янтар".