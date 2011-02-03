«САН ИнБев Украина» возобновила поставки пива в Белоруссию

Компания «САН ИнБев Украина», один из крупнейших производителей пива в Украине, возобновила поставки продукции в Белоруссию, которые были приостановлены с 1 января 2011 года в результате действий белорусской стороны по ограничению импорта украинского пива.

Как передает корреспонджент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям ЧАО «САН ИнБев Украина» Денис ХРЕНОВ.

«Поставки в Белоруссию возобновлены с 27 января», - сказал он.

Д. ХРЕНОВ сообщил, что поставки пива на белорусский рынок были возобновлены после подписания соглашения с Белорусским государственным концерном пищевой промышленности "Белгоспищепром", которое определяет минимальные цены на пиво компании, по которым оно будет экспортироваться на рынок Белоруссии.

Компания не разглашает уровень этих цен, отмечая, что была вынуждена пойти на условия белорусской стороны, дабы не потерять этот рынок.

Напомним, украинские пивоваренные предприятия с 1 января 2011 года приостановили поставки продукции в Белоруссию. Это было связано с тем, что белорусская сторона с 31 декабря 2010 года ввела разовые лицензии на импорт пива из Украины и потребовала от украинских пивоваров повысить цены на свою продукцию. Разовые лицензии на импорт пива из Украины должно выдавать Министерство торговли по согласованию с Белорусским государственным концерном пищевой промышленности "Белгоспищепром".

"Белгоспищепром", в свою очередь, должен согласовывать заявление о выдаче лицензий на ввоз пива только при наличии заключенного между концерном и украинским производителем пива соглашения об условиях импорта продукции в Белоруссию. Соглашение должно содержать минимальные цены на импортируемое пиво и предусматривать его продажу не ниже этих цен.

Справка УНИАН. В состав ЧАО "САН ИнБев Украина", которое является подразделением Anheuser-Busch InBev, входят три пивзавода в Чернигове, Харькове и Николаеве.

Портфель пивных брендов компании состоит из международных марок: Stella Artois, Beck`s, Brahma, Staropramen, Leffe, Hoegaarden, Lowenbrau, а также национальных: "Чернигивське", "Рогань", "Янтар".