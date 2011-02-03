Вапнярский молокозавод реорганизуется из ОАО в ОДО

Акционеры Вапнярского молокозавода решили реорганизоваться из открытого акционерного общества в общество с дополнительной ответственностью.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на официальном сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Соответствующее решение акционеры приняли на внеочередном общем собрании 31 января.

Причиной такого решения является минимизация затрат предприятия, связанных с обслуживанием такой организационно-правовой формы как ОАО.

Размер уставного фонда ОДО останется без изменений – 7 млн. грн.

Обмен акций ОАО на доли в уставном фонде ОДО планируется осуществить в 2 этапа.

Справка УНИАН. ОАО "Вапнярский молокозавод" было создано в 1926 году (с. Вапнярка, Томашпольский район, Винницкая область).

Завод занимается переработкой молока и производством твердых сыров и входит в состав торгово-производственного холдинга «Терра Фуд».

24,43% акций завода владеет София Войтович (член наблюдательного совета), 24,35% - Тарас Войтович (глава ревизионной комиссии), 24,02% - Станислав Войтович (председатель наблюдательного совета) и 23,02% - Наталия Войтович.

«Интер Фуд» является подразделением торгово-производственного холдинга «Терра Фуд», которое занимается оптовой торговлей и экспортом молочной продукции, производимой предприятиями холдинга.

«Терра Фуд» - один из крупнейших в Украине производственно-торговых холдингов, который включает три направления бизнеса: молочный, мясной и агропромышленный.