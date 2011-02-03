Агентство по госрезерву планирует закупить гречневую крупу

Государственный комитет по материальному государственному резерву планирует в текущем году закупить в государственный резерв гречневую крупу. Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил директор департамента Госрезерва Тимур СВИРИДОВСКИЙ.

«Запасы гречневой крупы в госрезерве планируется создать в текущем году. Количество крупы, которое будет закуплено, определится после окончательного решения вопроса финансирования закупки материальных ценностей в государственный резерв в 2011 году», - сообщил Т.СВИРИДОВСКИЙ.

Он отметил, что в течение последних лет ценовая ситуация на рынке зерна гречихи была стабильной, потому в госматрезерв гречиха и гречневая крупа не закупалась. Но ввиду ажиотажного спроса населения на гречневую крупу во втором полугодии 2010 года, в соответствии с поручением Премьер-министра Украины Н.Азарова, Госкомрезерву (предшественнику Агентства по государственному резерву Украины) необходимо было обеспечить создание запаса круп, в том числе, крупы гречневой, в государственном материальном резерве. Он пояснил, что государственное агентство резерва осуществляет накопление, хранение и отпуск исключительно тех материальных ценностей, которые включены в номенклатуру товарно-материальных ценностей (ТМЦ) госрезерва, который утверждается правительством. Для обеспечения выполнения отмеченного поручения, была подготовлена новая номенклатура материальных ценностей государственного резерва, которая утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 27.10.2010 года, и в которую включены крупы.

«В связи с длительностью процедуры закупки материальных ценностей за государственные средства (в соответствии с требованиями Закона Украины «Об осуществлении закупок») и окончанием бюджетного года, в 2010-м году фактические записи крупы гречишной в государственном резерве созданные не были», - отметил Т.СВИРИДОВСКИЙ.