«Бисквит-Шоколад» инвестировал в развитие производства более 52 млн. грн.

Корпорация «Бисквит-Шоколад», один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, в 2010 году инвестировала в развитие бизнеса свыше 52 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«Мы сохранили этот показатель на уровне 2009 года, когда в модернизацию и развитие производства было инвестировано более 50 млн. грн.», - отметила президент корпорации «Бисквит-Шоколад» Алла КОВАЛЕНКО.

Она сообщила, что в прошлом году приоритетными направлениями для инвестиций было внедрение энергосберегающих технологий и обновление технологических линий.

Практически вся прибыль за 2009 год двух основных предприятий, входящих в корпорацию, была в течение прошлого года направлена на развитие производства.

А.КОВАЛЕНКО подчеркнула, что высокие объемы вложений в развитие сохранятся и в наступившем году. Она отметила, что правление и наблюдательные советы двух акционерных обществ намерены предложить собраниям акционеров и в этом году принять решение о направлении прибыли за 2010 год на развитие производства.

По ее словам, обновление ряда производственных мощностей состоится уже в первом квартале 2011 года, благодаря чему компания выведет на рынок ряд новинок.

Справка УНИАН. Корпорация «Бисквит-Шоколад» - один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции. Корпорация основана в 2004 году в составе АОЗТ «Кондитерская фабрика «Харьковчанка», АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика», ООО «Торговый дом «Престиж». В сферу ее управления также входят ОАО «Первухинский сахарный завод», ООО «Красноградский млын», ЗАО «Агрофирма им. Г.Сковороды», ООО «Агрофирма «Петропавловка».

В 2010 году предприятия корпорации выпустили 64,1 тыс. т кондитерских изделий, что на 8% больше, чем в 2009 году. В денежном выражении объем производства вырос на 25% и составил 860,2 млн. грн.