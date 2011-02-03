Украина до ноября может экспортировать 4,1 млн. тонн кукурузы

До конца текущего кукурузного сезона (январь-октябрь т.г.) Украина может экспортировать 4,1 млн. тонн зерна. Как отмечают аналитики ИА «АПК-Информ», в целом, экспорт кукурузы из Украины в 2010-11 МГ может составить 5,5 млн. тонн.

Аналитики ИА «АПК-Информ» в целом положительно оценивают предложение Минэкономразвития относительно отмены квотирования экспорта кукурузы из Украины.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает отменить квотирование экспорта кукурузы.

Минэкономразвития, ссылаясь на данные Госкомстата, сообщает, что объемы производства кукурузы урожая 2010 года составляют 11,9 млн. тонн. С учетом переходящих запасов (0,7 млн. тонн) общее предложение кукурузы на рынке в текущем маркетинговом году составляет 12,6 млн. тонн. «Фактические возможности экспорта кукурузы до конца маркетингового года составляют 3,4 млн. тонн, из них выданы лицензии на экспорт до 31 марта 2011 года на объем 1,7 млн. тонн», - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что целью принятия проекта постановления является реализация экспортного потенциала украинскими субъектами хозяйственной деятельности и упрощение процедуры таможенного оформления отдельных видов зерновых культур путем отмены квотирования и лицензирования экспорта кукурузы.