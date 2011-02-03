Изменение распределения квоты на ввоз сахара-сырца может стать преградой для его импорта – УАК

Инициатива Кабинета министров Украины по изменению порядка распределения квоты на ввоз сахара-сырца может стать преградой для его импорта в Украину. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской аграрной конфедерации (УАК), такое мнение выразил эксперт УАК Денис РУБЧЕНКО.

Согласно проекту постановления Кабмина, "О внесении изменений в Порядок распределения тарифной квоты на ввоз в Украину сахара-сырца из тростника", для получения лицензии на ввоз сахара-сырца из тростника потенциальному импортеру нужно заключить договор с Госкомрезервом о закладке сахара в государственный материальный резерв и/или с Аграрным фондом о закупке сахара в государственный интервенционный фонд. «Это может стать существенной преградой для импорта сахара-сырца, да и вообще противоречит взятым на себя Украиной обязательств перед Всемирной торговой организацией», - говорится в сообщении.

При этом в УАК сообщили, что в текущем сезоне сахарные заводы произвели 1,545 млн. тонн белого сахара из свеклы урожая 2010 г., что на 22% выше показателя прошлого сезона (1,267 млн. тонн). А по данным Госкомстата, за 11 месяцев 2010 года импорт сахара в Украину составил 313 тыс. т. Основные импортные поставки сахара в Украину происходили из Бразилии - 173 тыс. т., Беларуси - 80,8 тыс. т., Аргентины - 34,4 тыс. т. «При сохранении объемов импорта, по крайней мере, на уровне прошлого года, удовлетворить внутреннюю потребность в 1,8 млн. тонн сахара будет не сложно. Помешать этому могут инициативы правительства», - подчеркнули в УАК.