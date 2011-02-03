Unilever в 2010 году увеличил товарооборот на 11%

Компания Unilever, один из крупнейших мировых производителей товаров повседневного спроса, увеличил в 2010 году товарооборот на 11% - до 44,3 млрд. евро. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании. «Товарооборот вырос на 11,1% и составил 44,3 млрд. евро», - сообщили в компании.

Базовый рост объема продаж составил 5,8%. Базовый рост продаж составил 4,1%, а базовый рост цен в течение первых девяти месяцев цены оставались на стабильном уровне, и показали позитивную динамику в 4 квартале.

Отмечается, что операционная маржа до учета мероприятий по реструктуризации, продаже бизнесов и других единовременных сделок выросла на 20 базовых пунктов на фоне увеличения затрат на рекламу и промо-акции до 30 базовых пунктов, за счет более высокой валовой прибыли и снижения косвенных издержек. Рост маржи укреплялся за счет сэкономленных средств в 1,4 млрд. евро.

Отмечается, что значительный объем свободного денежного потока в 3,4 млрд. евро отражает продолжающееся увеличение оборотного капитала. Прибыль на акцию выросла на 25% и составила 1,46 евро.

По итогам 4 квартала 2010 года базовый рост объема продаж составил 5,1%. Базовый рост продаж составил 5,1% при сохранении базового роста цен на прежнем уровне; отмечена позитивная динамика ценообразования.

Операционная маржа до учета мероприятий по реструктуризации, продаже бизнесов и других единовременных сделок снизилась на 20 базовых пунктов. Снижение валовой маржи определялось в первую очередь увеличением издержек на производство. Снизились затраты на рекламу и промо-акции, косвенные затраты увеличились из-за поэтапного распределения в течение квартала.

Справка УНИАН. Unilever один из мировых лидеров по производству потребительских товаров повседневного спроса. В 2009 году оборот Unilever составил 40 млрд. евро.

Первое представительство Unilever в Украине было открыто в 1993 году. Портфель торговых марок Unilever в Украине включает в себя ТМ Calve, Hellmann`s, Rama, Crème Bonjour, Knorr, "Беседа", Brooke Bond и Lipton, а также Dove, Clear vita ABE, Sunsilk и Timotei, Rexona и Axe, Domestos и Cif.