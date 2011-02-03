Запрет рекламы пива на ТВ отрицательно повлияет на отрасль - "САН ИнБев Украина"

Ряд законопроектов о запрете рекламы пива, зарегистрированных в Верховной Раде, могут отрицательно повлиять на пивоваренную отрасль, став законами.

Такое мнение высказали УНИАН в пресс-службе компании "САН ИнБев Украина".

По их информации, в комитетах ВР на рассмотрении находится несколько законопроектов, содержащих поправки к Закону Украины "О рекламе" об ограничении или запрете рекламы пива на ТВ – в частности, №1014-2, №3205, №4320, №6645, инициированные различными политическими силами.

"САН ИнБев Украина" считает, что декларируемые их авторами цели борьбы с алкоголизмом в нашей стране путем одних жестких запретов рекламы недостижимы. Ведь реклама, по данным международной исследовательской компании GFK, не влияет на выбор товарной категории, а играет роль орудия в конкурентной борьбе между брендами.

Еще одна законодательная инициатива, которая, в случае принятия, может негативно повлиять не только на работу пивоваренной отрасли, но и общество в целом – законопроект №6645 (автор – Арсений ЯЦЕНЮК), которым, кроме прочего, предлагается запретить производителям пива быть спонсорами теле- и радиопередач, спортивных и других мероприятий.

"Принятие этого законопроекта не только не повлияет на уровень потребления алкоголя в стране, но и лишит значительной части финансирования отечественные спорт и искусство", - сказано в сообщении компании.

Справка УНИАН. В состав ЧАО "САН ИнБев Украина", которое является подразделением Anheuser-Busch InBev, входят три пивзавода в Чернигове, Харькове и Николаеве.

Портфель пивных брендов компании состоит из международных марок: Stella Artois, Beck`s, Brahma, Staropramen, Leffe, Hoegaarden, Lowenbrau, а также национальных: "Чернигивське", "Рогань", "Янтар".