Лубенский молочный завод увеличил чистую прибыль на 44%

ОАО «Лубенский молочный завод» (г. Лубны, Полтавская обл.) в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, увеличило чистую прибыль на 44%, или на 2,2 млн. грн., до 7,4 млн. грн. Об этом предприятие сообщает в прессе.

Согласно сообщению, активы предприятия по итогам 2010 года уменьшились с 49,1 млн. грн. до 45,8 млн. грн.., сумма дебиторской задолженности уменьшилась с 30,1 млн. грн. до 22,5 млн. грн., собственный капитал уменьшился с 33,1 млн. грн. до 29,0 млн. грн.

В сообщении сказано, что акционеры предприятия заслушают отчет правления о работе в 2010 году, планах на 2011 год, изберут председателя правления и членов правления, Набсовета и Ревкомиссии на собрании 23 марта 2011 года.

Справка УНИАН. ОАО «Лубенский молочный завод» производит продукцию под торговой маркой "Гармония». Всего изготавливается более 250 видов продукции – молочные продукты (кефир, масло, йогурт, ряженка, молоко, десерты, творог и др.), мороженое, 30 видов полуфабрикатов, а также готовые кондитерские изделия. Мощность предприятия – около 100 тонн цельномолочной продукции в сутки.