В Луганской области создадут агротехнологический комплекс

На территории Луганской области, в Станично-Луганском районе, планируется создание агротехнологического комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил председатель Луганской облгосадминистрации Владимир ПРИСТЮК, подводя промежуточные итоги участия Луганщины в Международной сельскохозяйственной выставке «ИнтерАГРО 2011».

По словам губернатора, предварительные договоренности о создании такого агротехнического комплекса были достигнуты руководством области с генеральным директором компании «АМАКО Украина». Компания специализируется на выпуске техники для сельского хозяйства, строительной техники и коммерческого транспорта. Поэтому, как отметил В.ПРИСТЮК, на территории агротехнологического комплекса будет осуществляться не только продажа, но сервис, предпродажное и постпродажное обслуживание сельхозтехники.

По словам руководителя компании «АМАКО», Луганской области будет оказана помощь по строительству элеватора, а также помощь в реализации сельхозпродукции, произведенной в регионе.

В.ПРИСТЮК подчеркнул, что создание такого комплекса на территории региона существенно повысит уровень производства сельхозпродукции и положительно повлияет на развитие отрасли АПК в области. «Агропромышленный комплекс области обладает колоссальным потенциалом, и мы намерены его развивать», – подчеркнул губернатор.