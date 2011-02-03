Эксперт заявляет о прекращении бесплатного оформления и выдачи госактов на землю

Бесплатное оформление и выдача государственных актов на право собственности на землю, предусмотренное правительственным постановлением №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины» от 5 августа 2009 года, не осуществляется.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил адвокат ЮФ «Хасин и Дроздовский» Игорь ХАСИН.

По его словам, хотя де-юре данное постановление действует, на практике оно не работает в связи с отсутствием финансирования, которое ничем не мотивировано.

«На сегодняшний день бесплатного оформления и получения госактов на землю не существует», - сказал адвокат.

Вместе с тем, в территориальных управлениях земельных ресурсов гражданам, которые хотят оформить госакт, предлагают подписать договор с лицензированными организациями по землеустройству, в том числе, с государственными, на платное предоставление таких услуг.

По словам юриста, при оформлении госакта на право собственности на землю до сих пор требуют проект землеустройства, хотя по законодательству необходимо предоставить только техническую документацию.

«Несколько тысяч гривень в зависимости от места нужно заплатить за проект землеустройства даже небольшого участка. К примеру, за разработку проекта землеустройства участка в 3 сотки вы должны заплатить 2,5-5 тыс. грн.», - отметил он.

При этом И.ХАСИН уточнил, что в законе об обеспечении конституционного права граждан на землю предусматривается, что стоимость разработки проекта землеустройства не должна превышать 5 необлагаемых минимумов доходов граждан (85 грн.).

Комментируя постановление Кабмина, которым введена уплата налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на доходы физических лиц при операциях по составлению документов для бесплатного получения государственных актов на право собственности на землю, адвокат отметил, что это приведет к повышению стоимости работ по изготовлению госактов в соответствии с размерами данных налогов.

«Процедура, на которую распространяются налоги, на сегодня не действует… Постановление отразится на том, что организации, разрабатывающие проекты землеустройства, будут платить НДС, потому стоимость их услуг увеличится на 20%.

Бюджетного финансирования процесса бесплатного оформления и выдачи госактов на права собственности на землю нет, и это постановление не имеет смысла, потому что оно вносит изменения в мертвый нормативный акт», - пояснил адвокат.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением №57 от 31 января 2011 года ввел уплату налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на доходы физических лиц при операциях по составлению документов для бесплатного получения государственных актов на право собственности на землю.

Об этом говорится в постановлении №57 от 31 января 2011 года, размещенном на правительственном портале.

В частности, исключение подпункта 1 пункта 1 постановления №1112 вводит НДС и налог на доходы физических лиц при операциях, связанных с разработкой технической документации по землеустройству по составлению документов, удостоверяющей право на земельный участок, проведение государственной регистрации государственных актов на право собственности на земельный участок, в том числе, заполнение бланков таких актов, а также по бесплатной выдаче гражданам Украины государственных актов на право собственности на земельные участки, которые проводятся государственными предприятиями, относящимися к сфере управления Государственного агентства земельных ресурсов и Министерства охраны окружающей среды, за счет средств государственного бюджета в соответствии с постановлением Кабмина №844 от 5 августа 2009 года.