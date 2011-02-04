Янукович одобрил закон о садовых обществах и дачных кооперативах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности садовых обществ и дачных кооперативов».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, данный закон Верховная Рада приняла 13 января.

Законом предусмотрено, что к землям общего пользования садовых обществ принадлежат земельные участки, занятые защитными полосами, дорогами, проездами, зданиями и сооружениями общего пользования.

Земли общего пользования садового общества безвозмездно передаются ему в собственность по ходатайству высшего органа управления общества к соответствующему органу исполнительной власти или органу местного самоуправления на основании технической документации по землеустройству с целью составления документов, удостоверяющих право на земельный участок.

Земли общего пользования дачного кооператива безвозмездно передаются ему в собственность по ходатайству высшего органа управления кооператива к соответствующему органу исполнительной власти или органу местного самоуправления на основании технической документации по землеустройству с целью составления документов, удостоверяющих право на земельный участок.

К землям общего пользования дачного кооператива принадлежат земельные участки, занятые защитными полосами, дорогами, проездами, зданиями и сооружениями общего пользования.

Земли общего пользования дачного кооператива безвозмездно передаются ему в собственность из земель государственной или коммунальной собственности в соответствии с законом.