Горсовет снизил Ивано-Франковскому хлебокомбинату уплату налога

Ивано-Франковский городской совет освободил на 2011 год государственное предприятие «Ивано-Франковский комбинат хлебопродуктов» от уплаты 50% земельного налога в городской бюджет.

Как сообщили УНИАН в горсовете, такое решение приняла вчера сессия горсовета.

Это сделано с целью недопущения повышения стоимости муки, которую производит комбинат.

Справка УНИАН. ГП «Ивано-Франковский комбинат хлебопродуктов» - единственное в регионе предприятие, на которое возложены функции государственного заказчика по формированию, хранению и переработке запасов государственного резерва для региональных потребностей.

В 2011 г. без учета предоставленной льготы предприятие должно было бы уплатить в городской бюджет около 560 тыс. грн. земельного налога.