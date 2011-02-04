В Винницкой обл. откроют точки выездной торговли отечественными продтоварами

В Виннице и в районных центрах области планируется создание специализированных точек для фирменной выездной торговли отечественными продтоварами.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по делам прессы и информации Винницкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, решение о проведении организованной выездной торговли в Виннице и районных центрах области принято с целью недопущения роста цен на продовольственные товары.

Руководство области намерено через открытие собственных магазинов фирменной торговли в полном объеме решить вопрос торговли товарами, которые производятся в области, а также сократить разрыв между производителями и реализаторами. Также потребительской кооперации дано указание насытить рынки мясом от производителя.

Кроме того, местным средствам массовой информации предложено создать постоянно действующие рубрики для обнародования мониторингов низких цен на продукты питания, которые пользуются наибольшим спросом у населения.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Василий ЧЕРНИЙ считает, что причиной роста цен на продовольственные товары в Винницкой области стало то, что в торговой сети региона и на рынках практически отсутствует продукция собственного производства.

12 января 2011 года премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании правительства отметил, что в декабре прошлого года в целом по Украине колебания цен на товары продуктовой группы были незначительными, однако в некоторых областях произошел существенный рост цен, не имеющий обоснования. В частности, мука высшего сорта в целом по Украине подорожала на 5,6%, а в Винницкой области – на 14,3%, сливочное масло выросло в цене в среднем на 10,2%, а в Винницкой области – на 22,7%.